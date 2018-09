Toader: Când va veni vremea, voi face avocatură de penal Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca s-a facut notar deoarece este un drept conferit de lege, insa "cand va veni vremea", va face avocatura de penal.



Prezent la sediul CSM, Toader a fost intrebat de jurnalisti daca ia in calcul ca, din toamna acestui an, sa fie notar si sa redacteze acte notariale la Iasi.



"Sunt avocat. Am 16 ani de avocatura. De ce m-am facut notar? Pentru ca este un drept conferit de lege fara nicio marja de apreciere (...). Este greu de presupus ca ma veti vedea stand in cabinet si redactand acte notariale. Structura mea profesionala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

