- Tudorel Toader ii felicita pe angajatii din penitenciare pentru eforturile facute pentru buna functionare a sistemului administratiei penitenciare, de Ziua personalului din penitenciare.Citeste si: ALERTA Vremea rea face ravagii - 70 de familii sinistrate, din cauza ploilor! Pompierii intervin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Iasi, ca se gandeste la posibilitatea relocarii penitenciarelor care se afla in zone rezidentiale sau in orase. "Ideea nu este rea, daca o putem realiza. Domnul Varujan (Vosganian -n.r) mi-a facut o interpelare, am trimis-o la Administratia…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, se intalneste joi cu sindicalistii din penitenciare. Se va discuta despre salarizarea, dar si despre statutul angajatilor din penitenciare. Aspectele esentiale referitoare la evaluarea activitatii angajatilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor trebuie sa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, astazi, la Constanța, ca a finalizat statutul Administrațieu Naționale a Penitenciarelor, directorii centrelor de detenție urmand sa ocupe funcția timp de patru ani, pentru cel mult doua mandate. Angajații penitenciarelor nu se vor mai numi funcționari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca a cerut Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i transmita o serie de date cu privire la posibilitatile de valorificare a fortei de munca in randul detinutilor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). "M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor il acuza pe ministrul Justiției de dezinformarea opiniei publice atunci cand vine vorba de situația Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi. Sindicaliștii susțin in continuare ca imobilul nu va beneficia de reparații capitale, așa…

- "In data de 28 august 2017, efectuam prima vizita oficiala in penitenciarul din Iași. Cu acea ocazie am constatat faptul ca existau doua expertize tehnice referitoare la starea tehnica a corpului A, din respectivul penitenciar.Prima expertiza, din decembrie 2008, concluziona in sensul ca "probabilitatea…