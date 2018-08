Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in contextul discutiei despre o eventuala analiza manageriala a procurorului general Augustin Lazar, ca asa cum formarea profesionala e continua si evaluarea activitatilor profesionale trebuie sa aiba caracter continuu.



"Am facut doar niste constatari. Eu spuneam ca asa cum formarea profesionala e continua evaluarea activitatilor profesionale, in acelasi timp, trebuie sa aiba caracter continuu. Nu cumva unul sa se aseze pe scaun pe o demnitate si sa ramana asa nederanjat pana ii expira mandatul indiferent ce face. Mai spuneam…