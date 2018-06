Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca nu a fost consultat cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta prin care ar urma sa fie modificate Codurile penale. "De patru zile, cinci zile nu sunt in Bucuresti. Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, vineri, la Iasi, sentinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cazul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, aratand ca "multi sunt condamnati in prima instanta si dupa aceea achitati". Ministrul a spus, raspunzand presei, ca, din punct de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le raspunde, sambata, procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea Curtii Constitutionale sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut o reactie sarcastica dupa decizia instantei supreme de a-l achita pe fostul premier Victor Ponta in dosarul "Turceni-Rovinari". Intrebat ce inseamna aceasta achitare, din perspectiva sa de ministru al Justitiei, pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA)…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi audiat, miercuri, in plenul Senatului, la "Ora Guvernului", urmand ca, la solicitarea PNL, sa dea explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO). "Ora Guvernului" este programata, in plenul Senatului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. "In vederea unei mai bune reintegrari sociale, precum si a valorificarii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri ca prim-ministrul Viorica Dancila sustine sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la refuzul presedintelui de a o revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, adaugand ca acest demers va fi facut in ziua de luni.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca va fi sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului sef al DNA. In conditiile in care presedintele Romaniei nu are abilitarea legala…