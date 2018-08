Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, luni dimineata, va solicita de la DNA sa se comunice daca exista delegari si detasari in functie ale procurorilor, precum si situatia exacta a acestora.

- Procurorul general pare sa fi intrat in dizgratiile lui Tudorel Toader. "Sigur ca de-a lungul ultimului an a avut pozitii care nu erau pe frecventa legii actuale. Cand spunea la CSM ca procedura de evaluare pe care am facut-o eu ar fi nelegala pentru ca un regulament al CSM prevede o alta metodologie.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni, referindu-se la respingerea candidatilor pentru functia de procuror-sef al DNA, ca un program managerial trebuie sa cuprinda obligatoriu radiografia autoritatii Directiei Nationale Anticoruptie, susținand ca nu se poate face o chestiune descriptiva…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni ca sfatuieste procurorii sa se inscrie in numar mare la concursul pentru sefia DNA si ca acestia trebuie sa intocmeasca un program managerial din care sa rezulte masuri de imbunatatire a Directiei Naționale Anticorupție, ceea ce le-a lipsit celor patru…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, dumnica seara ca, in ceea ce-l privește, el inca mai spera, inca mai crede ca președintele Klaus Iohannis va respecta decizia CCR in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi și va emite decretul de revocare.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca Elena Udrea poate fi extradata din Costa Rica și in lipsa unui tratat de extradare, explicand ca este necesar sa fie urmați mai mulți pași.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia CCR privind posbilitatea revocarii sefei DNA „valorifica principiul constitutional potrivit caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei“, iar seful statului nu poate evalua procurorii de rang inalt.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are un mesaj virulent pentru procurorii de la Brașov, care spuneau ca trebuie ignorate deciziile Curții Constituționale pe legile justiției, pana vine un raspuns de la Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției le explica ca inclusiv procurorii sunt nevoiți sa…