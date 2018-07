Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat duminica, 1 iulie, ca a propus ca pragul la abuz in serviciu sa fie echivalentul salariului minim brut, “dar nu un minim net, ci un minim brut”. “Am opinat – si asta este propunerea noastra – ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat duminica seara la Romania TV ca propunerea ministerului este sa existe un prag pentru infractiunea de abuz in serviciu a carui valoare sa fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca institutia pe care o conduce a propus ca pragul pentru abuz in serviciu sa fie echivalentul salariul minim brut pe economie. "Am opinat - si asta este propunerea noastra - ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vine cu noi precizari cu privire la propunerea ministerului pe care-l conduce ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie."Am opinat și asta este propunerea noastra ca pragul sa fie echivalentul unui salariu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, duminica seara, ca propunerea ministerului pe care-l conduce ca prag pentru abuzul in serviciu este echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

- Ministrul Justitiei elaboreza un document cu o prezentare in rezumat a modificarilor aduse Codurilor penale, care va fi trimis partenerilor externi ai Romaniei, a declarat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernare. El a sustinut ca s-a decis elaborarea acestui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti seara ca in momentul in care a solicitat revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a folosit argumente juridice si manageriale, in timp ce raspunsul presedintelui Klaus Iohannis a fost unul pur politic, scrie Romania TV. Rationamentele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a demarat procedurile pentru incheierea unui protocol intre Ministerul Justitiei, Ministerul Public si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania pentru actualizarea si standardizarea cuantumului onorariilor.