- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti seara, la Antena 3, ca solicitarea sa de a deveni notar, fara examen, a fost facuta in baza Legii Curtii Constitutionale, care spune ca la incetarea mandatului judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau in notariat…

- Liviu Dragnea a vorbit despre solicitarea lui Tudorel Toader care cere sa fie notar public in Circumscripția de pe langa Judecatoria Iași. „Eu am citit asta. In același timp am vazut și...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca a citit ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa inceapa o cariera de notar si a vazut si solicitarea ca sa se suspende imediat, tinand cont de faptul ca este membru al Guvernului, informeaza Agerpres.ro Eu am citit asta. In acelasi…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat printr-o postare pe Facebook ca au fost inregistrate, pana in prezent, patru candidaturi pentru funcția de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 24 august....

- Ministrul Justiției a anunțat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader precizând ca va face aceasta propunere într-un timp scurt, "dupa terminarea concediilor".…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, weekend, ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni. Toader sustine ca si in Codul Penal din Romania…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, referitor la extradarea Elenei Udrea, ca Ministerul Justitiei are obligatii partajate in acest caz, precizand ca intai trebuie sa vina documentele de la instanta, iar ministerul va transmite mai departe solicitarea de extradare.