Toader a respins toti candidatii la sefia DNA, procedura va fi reluata

Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat vineri ca va fi reluat concursul pentru sefia DNA pentru ca niciunul dintre candidati nu l-a convins.



Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa postat pe site-ul Ministerului Justitiei.



"In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, nici un candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe…