TNB, triumf la Chişinău în memoria lui Ion Caramitru Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti a participat anul acesta la cea de-a sasea editie a Reuniunii Teatrelor Nationale Romanesti de la Chisinau, un eveniment dedicat memoriei actoruluiIon Caramitru, unul dintre co-fondatorii acestuieveniment Spectacolul „Frumos e in septembrie la Venetia” i-a adus pe scena Teatrului National „Mihai Eminescu”din Chișinau pe actorii Oana Pellea si Mircea Rusu, care au fost primiti cu un entuziasm incredibil de publicul moldovean, cei doi fiind aplaudati siovationati minute in sir! „O emotie care a venit dinspre public, cum rar am vazut in viata mea! Asta inseamna ca pe langafaptul ca au apreciat evolutia noastra scenica, insala razbatea un dor de limba romana,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moldova este tinutul sfant si crestin al Romaniei. Pe noi, maramuresenii, ne leaga de Moldova oamenii de stat precum Dragos si Bogdan, intemeietori ai Moldovei, plecati din tinuturile Maramuresului! Dangatul clopotelor i-a legat intotdeauna pe oamenii din cele doua tinuturi, acesta vorbind despre necazurile…

- Un grav accident de circulație, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc miercuri in jurul orei 13.00 in localitatea ialomiteana Lilieci, pe DN2, informeaza G4media . Accidentul s-a produs ca urmare a ciocnirii dintre un autoturism și o cisterna, iar șoferul autoturismului a decedat. Traficul pe…

- Meteorologii anunta ca disconfortul termic continua in București și 18 județe, unde temperaturile ajung la 37 de grade. A fost emis și un Cod galben de furtuni in 13 județe din Moldova și Maramureș. Primul Cod galben anunța pentru miercuri, in sud-vestul și sudul țarii, disconfort termic ridicat…

- Vaccinarea la sat pare sa ramana la stadiul de „dorinta” pentru autoritati, care nu au reusit sa convinga oamenii de beneficiile aduse de imunizare. La circa un an si jumatate de la startul pandemiei, oamenii inca sunt sceptici in privinta virusului si refuza vaccinarea.

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a votat pentru o altfel de Moldova. Din 2019, lucrurile in țara s-au blocat, iar oamenii au așteptari, a declarat astazi liderul PDM, dupa ce și-a exercitat dreptul la vot. Pavel Filip a precizat ca a votat pentru o Moldova puternica, prospera,…

- Pavel Filip a venit la sectia de votare impreuna cu sotia. Liderul PDM si-a exprimat speranta ca urmatorul Parlament va numi un Guvern profesionist, care sa schimbe lucrurile spre bine."Am votat pentru ceea ce asteapta oamenii, pentru o altfel de Moldova.

- Noi coduri galbene si portocalii de precipitatii Noi avertizari de instabilitate atmosferica au fost emise de meteorologi. Cu exceptia sud- vestului tarii, întreg teritoriul României este sub coduri galbene, dar mai ales portocalii, pâna la ora 23:00. Astfel, cele…

- Admiterea absolvenților de gimnaziu din Republica Moldova la liceele și colegiile din Romania va incepe pe 15 iulie si va dura pana in 22 iulie. Oferta locurilor de studii pentru invațamantul preuniversitar 2021 - 2022 a fost publicata pe site-ul Inpectoratului Scolar al judetului Iasi.