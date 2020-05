TMD a mascat Poliția Locală CARANSEBEȘ – Cel mai mare angajator privat din Caransebeș a dat din nou dovada de generozitate și a facut o donație catre polițiștii locali din municipiu! „Am semnat un contract de sponsorizare cu TMD Friction, care a donat special pentru Poliția Locala 3 mii de maști chirurgicale. Dumnealor au facut astfel de donații și pentru alte instituții, și pentru spitalul din Caransebeș, și pentru Direcția de Sanatate Publica, au avut mai multe astfel de acțiuni, am semnat impreuna cu directorul Andrew Turner acest contract de sponsorizare. Lor chiar trebuie sa le mulțumim pentru acest gest!”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

