Stiri pe aceeasi tema

- Victor Hanescu, patronul pe care orice angajat și l-ar dori. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins chiar in timp ce facea ceea ce nu mulți șefi fac. Cum iși ocupa tenismenul timpul liber.

- Ionuț Cercel aștepta și tot el platește. Pentru cunoscutul manelist, nici macar un teanc de euro nu inseamna nimic. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.

- Ea il comanda pe boss-ul vedetelor. Șeful celor mai mari celebritați din Romania are și el un șef. Cum arata femeia care il ține in frau pe Lucian Gitița. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o in compania unei prietene, in timp ce luau pranzul.

- Mulți sunt de parere ca nu exista prietenie intre un barbat și o femeie. Ei bine, faptele lui TJ Miles contrazic aceasta „teorie”! Cunoscutul vlogger nu poate spune „nu” ieșirilor in oraș, iar de data aceasta a fost surprins in ipostaze rare alaturi de o domnișoara. Paparazzii Spynews.ro au fost pe…

- Razvan Simion și Daliana Raducan traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Nu de puține ori, prezentatorul TV a marturisit ca are planuri serioase cu iubita lui, ba chiar a spus ca iși doresc un copil. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți…

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- Ciprian Marica se poate lauda cu iubita lui in orice moment al zilei! De ce spunem asta?! Fiindca paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene di Romania, au fost recent pe "urmele" ei și au vazut cat de atenta este la orice detaliu, incepand de la make-up și pana la ținuta, indiferent…