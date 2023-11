Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica Jr. nu se uita șa bani, asta pentru ca știe prea bine ca doar o viața are. Ce face fiul fostului antrenor atunci cand nu știe ca este privit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini…

- Diana Videanu are toate motivele sa radieze de fericire! Fiica fostului primar al Bucureștiului are un soț perfect, un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de creșterea copilului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in…

- Andreea Balan și iubitul ei, Victor Cornea, se comporta deja ca o familie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins imagini in exclusivitate cand nu știau ca sunt filmați.

- Imaginile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca pentru Anca Serea nimic nu e mai presus decat binele fiului ei. Iata dovada clara ca Adi Sina a știut sa iși aleaga bine partenera de viața, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Bia Khalifa are pe cine sa se bazeze atunci cand vine vorba de cumparaturi! Cu cine a fost surprinsa vedeta la o sesiune de shopping. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație.

- Imagini de senzație cu Varujan Vosganian! Politicianul are mare grija sa se respecte. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins dovada clara ca are pe cine sa se bazeze oricand, la orice ora.

- Liliana Șumudica are o rabdare de fier! Soția celebrului antrenor nu se lasa impresionata prea repede și are mare grija sa se gandeasca de doua ori atunci cand este la cumparaturi. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Catalin Scarlatescu este un gentleman, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile vorbesc de la sine. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele juratului de la Chefi la cuțite și l-au surprins in compania iubitei sale, Doina Teodoru. Iata dovada ca relația…