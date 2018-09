Mircea Titus Dobre: Doamna ministru, v-ați intors din concediu, foarte bine, excepțional, din punctul asta de vedere nota 10 sau nota bene. Vreau in primul rand sa știu ce secretat de stat a fost cu dvs. in minister (in seara protestului din 10 august) sau ce ați facut in minister pana la 3 dimineața. Presupun ca ați facut ceva constructiv, nu ați stat la cafele. Și mai am o chestiune: Un an și o luna am fost ministru in Cabinetul dvs. Au fost proteste in acest timp.

Carmen Dan: N-ați fost ministru in Cabinetul meu.

Mircea Titus Dobre: In Guvern.

Carmen Dan: Am fost…