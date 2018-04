Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista 'o puternica suspiciune ca anumiti membri actuali si fosti ai APCE s-au implicat in activitati de corupere in favoarea Azerbaidjanului',…

- PNL este zguduit de efectele unui scandal internațional de corupție in urma anchetei APCE in ceea se deja se numește "CaviarGate" - operațiunea de lobby a Azerbaidjanului in incercarea de a obține sprijinul unor reprezentanti ai statelor membre ale Consiliului Europei. Liderul liberal,…

- Actuali si fosti membri ai APCE, "cumparati" de autoritatile azere Cezar Preda. Foto: Arhiva. O comisie independenta de ancheta a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a dat publicitatii un raport, în care mai multi actuali si fosti membri ai APCE sunt banuiti ca au fost ''cumparati''…

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista ‘o puternica suspiciune’ fata de mai multi dintre ei, a anuntat duminica APCE, intr-un comunicat, transmite AFP.…

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista „o puternica suspiciune” fata de mai multi dintre ei. Organismul independent de ancheta asupra acuzatiilor de coruptie in cadrul Adunarii…

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista ''o puternica suspiciune'' fata de mai multi dintre ei, a anuntat duminica APCE, intr-un comunicat, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista ''o puternica suspiciune'' fata de mai multi dintre ei, a anuntat duminica APCE, intr-un comunicat, transmite AFP.…

- Cu ocazia primei parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)/Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlațean, președintele Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri politice și democrație a APCE,…