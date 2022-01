Titus Corlățean: România a devenit deranjantă pentru Rusia când a aderat la Alianța Nord-Atlantică Romania nu mai este un simplu partener al NATO, ci este membra cu drepturi depline a NATO și in mod clar beneficiaza de clauzele de securitate colectiva, a declarat senatorul PSD Titus Corlațean, fost șef al diplomației romane. „Eu aș devansa un pic momentul in care in mod oficial Romania a devenit deranjanta pentru Federația Rusa, aș merge la momentul aderarii la Alianța Nord-Atlantica. Primavara lui 2004 a fost importanta pentru ca de jure Romania la acel moment a devenit nu doar flancul sud-estic al Alianței, dar a devenit frontiera cu Ucraina și Republica Moldova, acolo unde Rusia a continuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

