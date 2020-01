Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt in curs perchezitii la mai multe adrese", intre care un club de fitness si un complex imobiliar in care isi are sediul si partidul fostului sef de stat, Solidaritatea europeana, a mentionat pentru France Presse Angelika Ivanova, purtatoare de cuvant a Biroului ucrainean de ancheta (DBR), insarcinat…

- Astazi se implinesc sase ani de cand limba romana a fost repusa in drepturi in Basarabia. Mai exact, la data de 5 decembrie 2013, Curtea Constitutionala a decis ca textul imuabil si primar al Declaratiei de independenta prevaleaza asupra Constitutiei in cazul unor divergențe.

- Klaus Iohannis a participat la ședința solemna a CCR pentru validarea celui de-al doilea mandat de președinte al sau. Iohannis a lansat cel mai dur atac la adresa CCR, care, in primul sau mandat, l-a gasit vinovat de incalcarea Constituției de foarte multe oi. Iohannis le-a amintit judecatorilor…

- Fritz von Weizsacker, fiul unui fost presedinte german, a fost injunghiat mortal marti seara. De profesie doctor, el sustinea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin, cand un barbat din sala a venit catre el si l-a injunghiat, scrie agerpres.ro.Victima, in varsta de 59 de ani, a murit…

- Viorica Dancila il ataca in termeni duri pe Klaus Iohannis, in dezbatearea organizata chiar cu o ora inainte de cea a contracandidatului sau și face referire la șapca primita de Președinte la intalnirea cu...

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca ipoteza lansata de primarul Capitalei, Gabriela Firea, conform careia Klaus Iohannis a avut casca la conferința de presa este aburda și ii transmite faptul ca și ea știe foarte bine ca n-ai cum sa manipulezi o conferința de presa de o asemenea magnitudine.Citește…

- Redactorul-sef al Sputnik si RT, Margarita Simonyan, a declarat, luni, ca-i va oferi fostului presedinte bolivian Evo Morales, care a demisionat recent din fruntea statului, o functie de moderator al propriei emisiuni de televiziune la canalul RT in limba spaniola, precizand ca a mai avut un fost presedinte…

- ■ europarlamentarul Siegfried Muresan a sustinut o conferinta de presa alaturi de liderii liberali nemteni ■ ei au atacat PSD si si-au exprimat increderea ca guvernul liberal va obtine voturile necesare ■ Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a fost prezent in Neamt, la sfirsitul saptaminii trecute,…