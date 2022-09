Stiri pe aceeasi tema

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- Cu o apariție neașteptata, Titus Alexandru i-a fascinat pe cei trei chefi cu povestea sa de viața. In timpul avut la dispoziție, el a gatit doua preparate inconjurate de legende și istorisiri din vremuri demult apuse.

- Pasionat de cultura gastonimica, Andrei Mihalcea a venit hotarat sa ii dea gata pe cei trei chefi cu una dintre cele mai cunoscute rețete de oua din lume. Reacțiile lor au fost pe masura cand au vazut preparatul din farfurii.

- Marco Krikorian a povestit in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, ca a ramas surprins placut de peisajele spectaculoase ale Romaniei, dar și de mancarea savuroasa de aici. Hai sa vezi ce preparat le-a pus in farfurie celor trei chefi.

- Inainte ca sezonul 10 al indragitului show culinar „Chefi la cuțite” sa debuteze pe micile ecrane, cei trei chefi, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au ținut de glume in platoul de la „Super Neatza de Weekend”. Iata ce joc s-a pus in mișcare!

- Catalin Scarlatescu a dezvaluit ce a facut la prima sa intalnire cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, dar și ce relație exista intre ei, de fapt. Fanii au putut descoperi inclusiv cum arata juratul, inainte de Chefi la cuțite, dar și multe alte detalii savuroase, cu puțin timp inainte de premiera Chefi…

- Surpriza de proporții pentru cei care urmaresc cu drag emisiunea „Chefi la cuțite”! Producatorii aduc telespectatorilor o schimbare la care nu s-ar fi așteptat! Emisiunea culinara va fi prezentata de doua prezențe feminine, nu de una singura, așa cum știam ca s-a intamplat pana in prezent, potrivit…

- Claudia Radu este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite - sezonul opt, iar aceasta a reușit sa ajunga la inimile publicului pe tot parcursul competiției. Claudia Radu a avut ambiție sa-și schimbe viața radical, motiv pentru care fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 43 kilograme.