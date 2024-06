Stiri pe aceeasi tema

- Romania joaca ACUM meciul cu Belgia de la Euro 2024. Adversarii noștri au deschis scorul in minutul 2, prin Youri Tielemans (27 de ani). Mii de suporteri ai echipei naționale s-au strans pe Calea Victoriei pentru a-i incuraja de la distanța pe elevii lui Edi Iordanescu. Romania este iubita peste tot!…

- In cadrul emisiunii speciale de GSP Live, dedicata partidei de la Koln dintre Belgia și Romania, in urma careia „tricolorii” pot obține deja calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, Alexandru Barbu i-a avut invitați pe Raul Rusescu, Dan Alexa și Leo Grozavu. ...

- In cadrul emisiunii speciale de GSP Live, dedicata partidei de la Koln dintre Belgia și Romania, in urma careia „tricolorii” pot obține deja calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, Alexandru Barbu i-a avut invitați pe Raul Rusescu, Dan Alexa și Leo Grozavu. ...

- Inaintea partidei dintre Romania și Belgia, Simona Halep, fostul numar 1 mondial WTA, a transmis un mesaj de susținere baieților lui Edi Iordanescu. Jucatoarea a dezvaluit și ce va face in cazul unei calificari in optimile de finala ale Campionatului European. In prima etapa a fazei grupelor, „tricolorii”…

- Selecționerul Eduard Iordanescu face apel la echilibru inaintea meciului selecționatei Romaniei cu Belgia din grupele Campionatului European de Fotbal 2024. Acesta a mulțumit suporterilor romani care au fost in tribune la meciul de debut al Romaniei pentru sprijinul acordat jucatorilor, scrie europafm.ro.…

- Actualizare: Un meci incredibil reușit de Romania la Munchen. Victorie categorica 3-0 impotriva Ucrainei, cea mai mare surpriza de la Euro pana acum. Golurile 2 și 3 ale Romaniei au fost semnate de Razvan Marin și Denis Draguș. Romania are o șansa foarte mare de a se califica din aceasta grupa dupa…

- Actualizare: Romania conduce la pauza reprezentativa Ucrainei cu 1-0 dupa un gol absolut superb inscris de Nicolae Stanciu, in urma unui șut din prima din afara careului. Romania a avut și o bara prin același Nicolae Stanciu care a incercat poarta direct din corner și a fost la milimetri de golul turneului.…

- Raul Rusescu, fost atacant cu 10 selecții la prima reprezentativa, a facut o serie de predicții, in direct la GSP Live, inaintea Campionatului European din Germania # Printre altele, Rusescu este de parere ca Romania va depași faza grupelor la Euro 2024 și ca Belgia, favorita grupei noastre, va fi o…