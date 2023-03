Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost protagonistul unei adevarate crize de nervi la interviul de la finalul meciului cu Rapid, incheiat 2-2. Tehnicianul „feroviarilor” a acuzat in termeni duri arbitrajul, mai exact decizia VAR de a anula golul marcat de clujeni in prelungiri, cel care ar fi…

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid, e satisfacut de jocul reușit de giuleșteni pe terenul campioanei CFR Cluj, in partida incheiata la egalitate duminica seara, scor 2-2. Pe „Briliant” il nemulțumește, insa, maniera in care alb-vișiniii au irosit marile ocazii din final. „Mi-a ieșit in seara…

- Un tanar recent angajat ca inginer in cadrul biroului Registrul Agricol și Cadastru din structura Primariei din Danești, județul Gorj, a fost filmat cand a jurat cu mana pe Biblie la preluarea atribuțiilor funcției. Inregistrarea video cu momentul juramantului a fost postata pe pagina de Facebook a…

- Liliecii nu stau „sa fie admirați”. Insa in aceasta perioada, aceste mamifere hiberneaza. Imagini inedite, de aproape, surprinse in Munții Rodnei. Parcul Național Munții Rodnei impresioneaza prin numarul mare de specii de animale care pot fi vazute, și nu numai. Camerele amplasate in zona, dar și monitorizarea…

- VIDEO| Lupi la plimbare prin stratul gros de zapada in padurile Apusenilor: Imagini inedite surprinse de camerele de supraveghere Doi lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere montate in Parcul Natural Apuseni. Animalele inainteaza prudent prin stratul gros de zapada din padure. La un moment…

- Reprezentanții Parcului Natural Apuseni au publicat recent noi imagini inedite cu o familie de rași. Potrivit rangerilor, specia este nocturna și crepusculara, pe timpul zilei dormind in tufarișuri dese sau alte ascunzitori. Rasul este al treilea mare pradator al Europei, dupa urs și lup. Zona de vanatoare…

- Fostul jucator al CFR Cluj, Ionuț Rada, s-a filmat intr-un moment inedit. Fotbalistul a intrat la -6 grade intr-un tomberon plin cu apa.”Merge, merge. E prima data cand fac asta. Am tot așteptat sa vina frigul. Pana la urma sa vedem, sa rezist 2 - 3 minute. Nu e chiar așa de rau. Daca am 1,9m inalțime,…

- Danuri, prima nava spatiala sud-coreeana care va orbita in jurul Lunii, a trimis imagini uimitoare ale suprafetei lunare si ale Pamantului. "Danuri" spera sa examineze Luna si sa ajute tara sa aterizeze pe ea.