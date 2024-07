Titularizare/Astăzi – primele rezultate la proba scrisă; se pot depune contestaţii Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare vor fi afisate marti, la sediile Inspectoratelor scolare si pe site-ul dedicat. Candidatii nemultumiti de rezultate pot depune contestatii la sediile Inspectoratelor scolare judetene sau prin mijloace electronice la adresele comunicate public de fiecare Inspectorat scolar pe 23 iulie, dupa afisarea rezultatelor, respectiv pe 24 iulie, pana la ora 12,00. Rezultatele finale se afiseaza pe 31 iulie. Proba scrisa a avut loc miercurea trecuta, in 114 centre de concurs din 41 de judete si municipiul Bucuresti. Potrivit Ministerului Educatiei,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Titularizare 2024, publicate astazi. Candidații afla notele la proba scrisa. Contestațiile pot fi depuse pana miercuri Rezultate Titularizare 2024: Ministerul Educației publica marți, 23 iulie, primele rezultate la concurs. Candidații afla notele la proba scrisa. Contestațiile pot fi depuse…

- Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare vor fi afisate marti, la sediile Inspectoratelor scolare si pe site-ul dedicat. Candidatii nemultumiti de rezultate pot depune contestatii la sediile Inspectoratelor scolare judetene sau prin mijloace electronice la adresele comunicate public…

- Proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din invatamantul preuniversitar s-a desfasurat miercuri. In județul Maramureș au fost prezenți 953 de candidati. 184 dintre cei inscriși au absentat. In acest an, lucrarile trimise spre centrele de profil…

- Aproape 36.000 de candidati sunt asteptati sa sustina proba scrisa a concursului de titularizare, care se desfasoara, miercuri, in 114 centre de concurs din tara si din Bucuresti. La nivel national, sunt disponibile 9.933 de posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata,…

- Rezultatele obținute de absolvenții claselor a VIII-a la examenul de Evaluare Naționala, inainte de eventualele contestații, vor fi facute publice astazi, 3 iulie. Acestea sunt anonimizate, in sensul in care fiecare candidat a primit un cod prin care poate fi identificat. Rezultatele ar trebui sa fie…

- A doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024 are loc astazi, 2 iulie, și este cea de la matematica pentru absolvenții de la profilul real. Subiectele primite de candidați au aparut in spațiul public, pe Știrileprotv.ro. UPDATE ora 10.20: In spațiul public au aparut subiectele primite la matematica…

- Marți, 2 iulie, peste 3.100 de candidați din județul Neamț sunt așteptați in centrele de examen pentru a susține cea de-a doua proba scrisa din prima sesiune de bacalaureat. Este vorba despre proba obligatorie a profilului, pe care o vor susține la una din disciplinele: matematica, fizica, chimie, biologie,…

- Astazi, 25 iunie 2024, s-a desfașurat prima proba scrisa, la disciplina Limba și literatura romana, din cadrul examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie-iulie 2024. La aceasta proba scrisa, din totalul celor 5.276 de elevi inscriși in sesiunea iunie-iulie 2024, au fost prezenți 5.119 candidați.…