Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi cu emotii pentru cadrele didactice care au sustinut proba scrisa a examenului de titularizare. Anul acesta, concurenta la nivel national a fost mare, aproape cinci candidati pe un post in invatamantul preuniversitar. Cele mai multe locuri vacante pentru angajarea pe perioada nedeterminata…

- Peste 31.900 de candidati s-au inscris la concursul national de ocupare a posturilor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar. Proba scrisa se va sustine astazi in 105 centre de concurs, incepand cu ora 9.00. Potrivit Ministerului Educatiei, la nivel national sunt disponibile 6.837 de posturi…

- TITULARIZARE 2023 in ALBA: peste 100 de candidați nu s-au prezentat la proba scrisa. Rezultatele la concurs, in 18 iulie Titularizare 2023: Peste 100 de candidați din Alba, dintre cei 596 inscriși nu s-au prezentat la proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Potrivit datelor IȘJ Alba, comunicate…

- VIDEO Titularizare 2023 in Alba: primele reacții ale candidaților care au susținut proba scrisa. Cat de grele au fost subiectele Titularizare 2023: Sute de candidați din Alba au susținut miercuri proba scrisa in cadrul concursului de Titularizare 2023. Unul dintre centrele de examen au fost organizat…

- TITULARIZARE 2023: astazi, proba scrisa. Ce trebuie sa știe candidații. Reguli la concurs Titularizare 2023: Peste 500 de candidați din Alba sunt așteptați sa susțina proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Testarea incepe de la ora 9.00 și dureaza patru ore. Subiectele și baremele vor fi publicate…

- Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2023. Proba va incepe la ora 9:00, in 3 de centre de concurs. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris…

- La finalul saptamanii trecute, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a validat dosarele de inscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice. Astfel, miercuri va avea loc proba scrisa la care sunt așteptați 1.159 de candidați care sa participe la una dintre cele 60 de discipline de concurs.

- A doua proba scrisa Matematica din cadrul Evaluarii Nationale a absolventilor clasei a VIII a sesiunea 2023 s a desfasurat astazi, 21 iunie, cu participarea a 154.240 de absolventi. Rata de prezenta a fost 95,4 .Potrivit Ministerului Educatiei, 7.411 absolventi nu s au prezentat, iar un candidat a fost…