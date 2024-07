Titularizare 2024: ASTĂZI are loc proba scrisă. Ce reguli trebuie să respecte candidaţii Titularizare 2024: ASTAZI are loc proba scrisa. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii Titularizare 2024: ASTAZI are loc proba scrisa. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii Ministerul Educației a publicat luni seara lista centrelor in care se desfașoara proba scrisa a examenului de titularizare, dupa ce o parte dintre acestea au fost schimbate, din cauza caniculei. Examenul național de titularizare consta in doua probe. La finalul lunii mai […] Titularizare 2024: ASTAZI are loc proba scrisa. Ce reguli trebuie sa respecte candidatii Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Ministerul Educației a publicat o noua lista a centrelor din București in care se va desfașura proba scrisa a examenului de titularizare 2024. Modificarea s-a facut in contextul Codului roșu de canicula și din cauza faptului ca in multe sali de examen nu exista aparate de aer condiționat.

