Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 917 candidați inscriși la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2023, au fost prezenți 793, din care 738 cu lucrari predate și 54 retrași din motive personale sau medicale.…

- TITULARIZARE 2023 in ALBA: peste 100 de candidați nu s-au prezentat la proba scrisa. Rezultatele la concurs, in 18 iulie Titularizare 2023: Peste 100 de candidați din Alba, dintre cei 596 inscriși nu s-au prezentat la proba scrisa, miercuri, in cadrul concursului. Potrivit datelor IȘJ Alba, comunicate…

- Maine, 12 iulie 2023 are loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2023. .Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, proba se desfasoara miercuri, 12 iulie, incepand cu ora 9:00, in 105 centre…

- Miercuri, 12 iulie 2023, se va desfașura proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/rezervate din unitațile de invațamant preuniversitar sesiunea 2023. In județul Cluj, proba scrisa se organizeaza pentru 63 de discipline, in 6 centre de concurs,…

- Ministerul Educației a publicat baremul de corectare de la proba de geografie de la Bacalaureat 2023. Luni, absolvenții clasei a XII-a au susținut proba scrisa la Limba romana, prima de la Bac 2023.Baremul de corectare pentru proba de Geografie Bacalaureat 2023 Vezi subiectele la Geografie de la BAC…

- Rezultate Evaluare Naționala Ialomita 2023. Elevii de clasa a VIII-a din județul Ialomita, care au susținut zilele trecute Evaluarea Naționala 2023, afla astazi ce note au obținut și in funcție de acestea iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu. VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA IALOMITA…

- Rezultate Evaluare Naționala Maramures 2023. Elevii de clasa a VIII-a din județul Maramures, care au susținut zilele trecute Evaluarea Naționala 2023, afla astazi ce note au obținut și in funcție de acestea iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu. VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA MARAMURES…

- Absolvenții claselor a XII-a au sustinut luni, 26 iunie, proba scrisa la Limba și literatura romana, din cadrul examenului de Bacalaureat 2023. Dupa ce s-a incheiat aceasta prima proba scrisa din cadrul examenului de BAC 2023, la ora 15 au fost publicate, pe site-ul Ministerului Educației, la secțiunea…