TITULARIZARE 2023: LISTA posturilor disponibile la concurs. Calendarul probelor și modele de subiecte Titularizare 2023: Ministerul Educației a lansat site-ul concursului și a publicat posturile disponibile. Titularizarea este concursul național de ocupare a posturilor didactice, de angajare in invațamant. Proba scrisa va fi organizata in 12 iulie. Cererile de inscriere la concurs se depun in perioada 8-17 mai. Listele cu posturile disponibile vor fi actualizate in 5 mai.