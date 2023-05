Titularizare 2023. Când se publică lista finală a posturilor Luni, 8 mai, incep inscrierile pentru concursul de titularizare.Candidații vor putea vedea lista finala a posturilor pentru concursul național de titularizare pe data de 5 mai. Potrivit calendarului oficial, profesorii sau viitoarele cadre didactice se vor inscrie la concursul de Titularizare 2023 in perioada 8-17 mai. O noutate a concursului de titularizare din acest an o face și declarația privind postul didactic de predare ocupat in etapele anterioare ale mobilitații. Ce este examenul de titularizare Titularizarea este examenul de angajare pe o perioada nedeterminata intr-o școala. Pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

