Titularizare 2021: Calendarul repartizărilor pe posturile disponibile. Când vor fi organizate ședințele Titularizare 2021: Calendarul repartizarilor pe posturile disponibile. Cand vor fi organizate ședințele Titularizare 2021: Calendarul repartizarilor pe posturile disponibile. Cand vor fi organizate ședințele Pe 4 august 2021, va incepe repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul national, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), dupa caz; repartizarea candidatilor conform prevederilor art. […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Salaj, la proba scrisa din cadrul Concursului Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitațile de invațamant preuniversitar, desfașurata, miercuri, 21 iulie 2021, la Colegiul Național „Silvania” Zalau s-au prezentat 432 candidați (83,55%) din 517 candidați inscriși. Au…

- Astazi, 21 iulie, se desfașoara proba scrisa din examenul de titularizare. Ca in fiecare an, puține sunt posturile pe care profesorii se pot angaja pe perioada nedeterminata (69) și dintre acestea aproape jumatate (30) sunt pentru educatoare (15) și invațatori (15). Concurența, per ansamblu, depașește…

- Admitere liceu 2021: CALENDARUL inscrierilor și LOCURILE disponibile la toate specializarile din Alba. Completarea fișelor de inscriere incepe VINERI Admitere liceu 2021: CALENDARUL inscrierilor și LOCURILE disponibile la toate specializarile din Alba. Ultimele MEDII de intrare, in 2020 Din data de…

- TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori sub un tag, numit, #TikTokResumes, unde companiile care fac angajari pot intra, viziona prezentarile si, eventual, lua legatura cu posibilii candidati. La programul pilot, care este activ,…

- 32 de unitați subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au scos la concurs 700 de posturi, din sursa externa, in sectorul Post-ul Se fac angajari in sistemul poliției penitenciare! Posturile disponibile in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inscrierile au inceput pe 10 mai și se pot face pana in 17 mai. Examenul de titularizare va avea loc pe 21 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate pe 3 august. Pentru a putea deveni profesor titular, un cadru didactic trebuie sa ia nota 7 la examen și la inspecția la clasa.Vezi AICI lista pe județe…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a examenului de Evaluare Nationala, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Etapa speciala a Evaluarii…

- ADMITERE LICEU 2021: CALENDARUL a fost modificat. Repartizarea computerizata are loc in 24 iulie Repartizarea computerizata a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu are loc pe 24 iulie, in loc de 16 iulie, cum era in ordinul inițial. Completarea fișelor de inscriere are loc in perioada…