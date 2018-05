TITULARIZARE 2018. Veste bună pentru dascăli. Ce se întâmplă cu titularizarea Proiectul prevede clarificarea unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar, detasarea pentru ocuparea unor posturi didactice din unitati/institutii de invatamant, potrivit Agerpres. Potrivit unui amendament al Comisiei pentru invatamant din Senat, insusit de plen, cadrele didactice in unitati de invatamant preuniversitar particular trebuie sa obtina nota si media de cel putin 7,00 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar, in ultimii zece ani. In prezent,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

