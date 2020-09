Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a declarat vineri ca Romania nu este intr-o criza economica mai mare decat cea in care se afla Europa sau SUA și ca nu avem o cadere a monedei naționale.

- Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș – Domnule Bojin ați revenit, zilele acestea, cu un nou apel catre instituțiile publice din județ privind pregatirile pentru inceperea anului școlar. Va rugam sa detaliați.. – Am urmarit conferințele…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost prezent in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Deși a trecut pe la trei partide in ultimii patru ani, acesta nu se considera un „traseist politic”. „Nu cred ca se poate spune despre mine ca sunt…

- Gazele din Marea Neagra pot ajuta Romania sa isi revina din punct de vedere economic post-pandemie, insa modificarile la Legea offshore intarzie, ceea ce erodeaza fundamentul economic al acestui proiect, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. …

- Gazele din Marea Neagra pot ajuta Romania sa isi revina din punct de vedere economic post-pandemie, insa modificarile la Legea offshore intarzie, ceea ce erodeaza fundamentul economic al acestui proiect, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES.ExxonMobil…

- Titu Bojin, fost președinte al PSD Timiș și al Consiliului Județean Timiș, care și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la CJT, deși nu este susținut de niciun partid, a facut, astazi un apel la partidele de centru stanga. ”Am purtat discuții, zilele acestea, cu reprezentanții formațiunilor…

- "PNL iși anunța intrarea in campanie electorala prin prezentarea programului politic in aceasta seara! Guvernul PNL, in prezența lui Klaus Iohannis, nu prezinta in aceasta seara un program de relansare a economiei. Este, in fapt, programul politic pentru campania din acest an a PNL, caci PNL…

- TVR va difuza sambata, 27 mai, de la ora 21.10, lungmetrajul „Operatiunea Monstrul“. „Adevarul“ a obtinut un interviu cu actorul de teatru si film Ovidiu Schumacher (77 de ani), stabilit in Germania inca din anii '90, cel care joaca rolul scriitorului in celebrul film romanesc.