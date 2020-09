Titu Bojin: „Adversarul nostru este PNL” (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, sambata, ca la alegerile locale PNL va obtine "un scor istoric" si pentru prima data in istoria postdecembrista, Moldova "nu va mai fi dominata de rosu", informeaza Agerpres.

- Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș – Mai sunt 20 de zile pana la data alegerilor locale. Campania electorala e in plina desfașurare; ați interacționat cu cetațenii, in piețe, locuri publice. Cu ce probleme va intampina oamenii? – Cea…

- Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș – Domnule Bojin ați revenit, zilele acestea, cu un nou apel catre instituțiile publice din județ privind pregatirile pentru inceperea anului școlar. Va rugam sa detaliați.. – Am urmarit conferințele…

- Duelul declarațiilor intre șeful CJ Timiș, Calin Dobra, și Titu Bojin, fost președinte al consiliului județean și acum din nou candidat pentru funcție și-a consumat o noua runda. Dupa ce mai tanarul fost coleg de partid a explicat ca excedentul bugetar al CJT ar fi aparut in urma unui imprumut facut…

- Domnule Bojin suntem pe final de precampanie electorala și sunteți singurul candidat care nu are publicitate outdoor. De ce? Din respect fața de cetațenii acestui județ, care de saptamani bune sunt agresați vizual de panourile gigantice și numeroase atarnate pe toate gardurile și zidurile de PSD, PNL,…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost prezent in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Deși a trecut pe la trei partide in ultimii patru ani, acesta nu se considera un „traseist politic”. „Nu cred ca se poate spune despre mine ca sunt…

- O adevarata telenovela are loc in Timiș unde un fost concurent la emisiunea „Insula Iubirii” vrea sa candideze pentru funcția celui care i-a furat in trecut iubita. Cei doi foști prieteni sunt acum la cuțite pentru poziția de primar.

- La un an de la retragere, Attila Hadnagy (39 de ani) se gandește in continuare la ce a trait ca fotbalist. Nu-i inca acomodat cu costumul, nici cu noua postura de director general la Sepsi. Mai mult, chiar se gandește sa intre sa joace pentru Sepsi II, la posibilul baraj de promovare in Liga 3. - Attila,…