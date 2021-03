​Titlurile Fidelis de martie au intrat la tranzacționare. Nazare: Intenționăm să continuăm acest proiect cu o frecvență trimestrială În martie, Ministerul Finanțelor a atras 1,4 miliarde lei de la populație prin cele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis. Acestea au fost listate astazi la BVB. Comparativ cu cele doua emisiuni de anul trecut, așa cum HotNews.ro a scris recent, subscrierea a fost mai slaba. Prin comparație, în august 2020 MF a atras 2 miliarde lei, iar în noiembrie – 2,7 miliarde lei.



