- Imnul european, "Oda Bucuriei" de Beethoven, a urcat vineri in topul descarcarilor din Marea Britanie, intr-un moment in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana, informeaza France Presse potrivit Agerpres. Dupa trei ani de opozitie acerba intre pro si anti-Brexit, cele doua tabere s-au infruntat…

- Negocierile de dupa Brexit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa fie purtate de o echipa de 40 de persoane - numita "Taskforce Europe" (”Grup de lucru Europa”) - plasata in subordinea premierului conservator Boris Johnson, a anuntat luni seara purtatorul sau de cuvant, relateaza…

- Presedintii Comisiei Europene si Consiliului au semnat vineri acordul referitor la Brexit aprobat de Regatul Unit pentru a permite ratificarea sa de catre Parlamentul European, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform France Presse. "Impreuna cu Charles Michel am semnat acordul…

- Autoritatile britanice au omis sa transmita, cum ar fi trebuit sa faca, zecile de mii de condamnari de cetateni europeni tarilor de origine si apoi au incercat sa disimuleze problema, a dezvaluit miercuri cotidianul The Guardian. Aceste dezvaluiri jenante cu privire la astfel de probleme…

- Fie ca si-au exprimat bucuria, fie ca au deplans un "cosmar", publicatiile britanice au subliniat la unison, vineri, caracterul "istoric" al victoriei premierului britanic Boris Johnson, instalat de acum in fruntea unei largi majoritati care ii va permite sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana…

- O diplomata britanica in post in Statele Unite a demisionat surprinzator cu sase zile inainte de alegerile parlamentare din Regatul Unit, afirmand in scrisoarea sa ca nu mai suporta "sa raspandeasca jumatati de adevar" despre Brexit, a informat vineri CNN, citat de

- Partidul conservator al premierului britanic Boris Johnson a primit donații substanțiale de la noua cetațeni ruși, care probabil au legaturi la Kremlin, se arata in raportul Comisiei pentru informații și securitate din Parlamentul britanic, a carui publicare a fost blocata de catre guvernul Johnson.…