Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre UE o finantare europeana de 500 de milioane de euro pentru a facilita achizitii comune de armament in vederea reconstituirii stocurilor diminuate prin sprijinul acordat Ucrainei.

- Horoscop 20-26 iunie 2022. Ce zodii vor caștiga bani mulți saptamana viitoare. In interval, doua planete iși schimba zodia, iar energia colectiva se va schimba și ea. Soarele va intra in Rac, in 21 iunie, marcand solistițiul de vara, iar Venus, planeta iubirii și a banilor, intra in zodia Gemeni pe…

- Imagineaza-ți cum ar fi viața ta cu o bucatarie de compromis, nepotrivita pentru nevoile tale, pentru stilul tau de viața. Bucataria croita perfect pentru tine exista. Ai nevoie doar de specialiști care sa te indrume și de un buget adecvat nevoilor tale.

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 lei pe gospodarie si 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2021, in medie, de 4.876 lei lunar pe gospodarie (1.925 lei…

- Fermierii romani se plang ca gasesc cu greu forța de munca. De exemplu, exista un job extrem de bine platit, cu sute de milioane de lei vechi pe luna, pentru care nu aplica nimeni. Forța de munca specializata in agricultura este tot mai greu de gasit in Romania, se plang marii fermieri și președinții…

- 1.000 de lei investiți in acțiunile grupului de IT Bittnet (BNET) la finalul lui 2015 ar fi valorat la inceputul acestui an circa 20.000 de lei, reprezentand un caștig uriaș, de aproape 1.900%. Teraplast (TRP) și Medlife (M) sunt celelalte doua...

- Larisa Iordache (25 de ani) și Diana Bulimar, foste gimnaste, vor participa la reality show-ul „America Express”. „Asia Express”, ajuns la al 5-lea sezon in Romania, competiția de pe Antena 1 se transforma in „America Express”, unde 9 perechi de concurenți vor parcurge „Drumul Aurului” prin Mexic, Guatemala…

- Duminica, 15 mai, de la ora 16.00, potrivit programarii Federației Romane de Fotbal, se vor desfașura toate cele trei meciuri ale ultimei etape din play-off-ul ediției 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a: Unirea Slobozia – FC Petrolul Ploiești; FC Hermanstadt Sibiu – CSA Steaua București; Concordia…