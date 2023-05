Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finanțe a pus in vanzare, incepand de miercuri, titluri de stat Tezaur, cu maturitați de 1, 2 și 3 ani. Este a patra emisiune din acest an. Ele pot fi cumparate intre 12 aprilie și 11 mai 2023. Romanii pot cumpara Titluri de stat Tezaur au valoare nominala de 1 leu, in forma dematerializata.…

- Romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, incepand de miercuri, 12 aprilie, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,70%, 7,30%, respectiv 7,70%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul Finantelor.”Incepand de miercuri,…

- Ministerul Finanțelor a transmis ca, incepand de miercuri, 12 aprilie, romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,70%, 7,30%, respectiv 7,70%, informeaza News.ro . Potrivit ministerului finanțelor, titlurile de stat au valoare nominala de 1…

- ”Incepand de miercuri, 12 aprilie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,70%, 7,30%, respectiv 7,70%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, informeaza Ministerul Finantelor. Titlurile de stat…

- Romanii pot investi, de la 1 Martie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, a anuntat ieri Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.…

- Romanii pot investi din 1 martie in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, informeaza Ministerul Finantelor. ”Incepand de miercuri, 1 martie, romanii pot…

- Romanii pot investi, de la 1 martie, in titluri de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani, a anunțat Ministerul Finantelor. Titlurile de stat costa 1 leu, iar ratele dobanzilor sunt foarte bune. Dobanzile anuale la titlurile de stat TEZAUR sunt de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, a potrivit datelor…

- Romanii pot investi, de la 1 martie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, a anuntat marti Ministerul Finantelor.Potrivit unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. Titlurile…