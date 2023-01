Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda razboiului violent, cortina continua sa se deschida la Teatrul Național Academic de Opera și Balet din Odesa. Acolo, spectatorii, ca și artiștii, profita de acest lucru pentru a evada și a uita de intunericul conflictului.

- Daniela Vladescu este soprana, cantareata de opera si opereta si interpreta al unor genuri muzicale precum jazz sau muzica usoara In anul 2006 a devenit managerul Teatrului de Opera si Balet "Oleg Danovski" ConstantaAstazi, 10 decembrie 2022, Daniela Vladescu implineste varsta de 66 de ani. Aceasta…

- Primul tirg de Craciun din Chișinau se deschide in aceasta saptamina. Potrivit informațiilor, vineri, 2 decembrie, in scuarul Teatrului de Opera și Balet va fi inaugurat „Satucul de iarna”. Astfel, incepind de vineri, 2 decembrie, pina pe 5 ianuarie, intre 10:00 și 23:00 vizitatorii vor putea vizita…

- Primul tirg de Craciun din Chișinau se deschide in aceasta saptamina. Potrivit informațiilor, vineri, 2 decembrie, in scuarul Teatrului de Opera și Balet va fi inaugurat „Satucul de iarna”. Astfel, incepind de vineri, 2 decembrie, pina pe 5 ianuarie, intre 10:00 și 23:00 vizitatorii vor putea vizita…

- In perioada 2 decembrie 2022 – 5 ianuarie 2023, la Chișinau se va desfașura un tirg dedicat Craciunului și Revelionului „Satucul de iarna”, transmite dosarmedia. Manifestarea culturala va avea loc in scuarul Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu”. Tirgul de Craciun se va desfașura intre…

- In perioada 2 decembrie 2022 – 5 ianuarie 2023, la Chișinau se va desfașura un targ dedicat Craciunului și Revelionului „Satucul de iarna”. Manifestarea culturala va avea loc in scuarul Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu”, potrivit dispoziției semnate de primarul capitalei, Ion Ceban.

- Ajuns anul acesta la cea de-a XIX-a editie, Festivalul de Opera, Opereta si Balet de la Brasov se afla in plina desfașurare. Dupa cum v-am informat in articolul precedent Deschiderea importantului eviniment cultural a stat sub semnul unei minunate Premiere de balet dedicata celor mici, ”Petrica…

- Mozaicul „Arta” va putea fi vazut pe peretele Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” in foarte scurt timp. Șeful sectiei Pictura Murala din cadrul Academiei de Arte, Valeriu Jabinschi, anunța ca lucrarile se apropie de final, comunica Noi.md. Mozaicul „Arta”, datat din anul 1974 și care…