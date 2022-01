Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Craiova a semnat cu ADR SV Oltenia proiectul de reabilitare si modernizare a corpurilor din complexul facultatilor cu profil electric. Proiectul este in valoare de aproape sase milioane de euro. Prin aceasta investitie se vor crea infrastructuri care sa permita formarea de specialisti…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Kyoto au conceput o masca speciala care devine fluorescenta sub razele de lumina ultravioleta cand intra in contact cu Covid 19. Maștile sunt fabricate pornind de la ouale de struț. Aceste pasari sunt capabile de a produce anticorpi contra coronavirusului.…

- Inalta distinctie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad i-a fost acordata de sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Romaniei. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad a fost fondata pe 2 mai 1990 și poarta numele patronului spiritual Vasile Goldiș, unul din corifeii…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a castigat o finantare de peste 1,4 milioane de lei pentru implementarea unui proiect de masuri active pentru prevenirea raspandirii infectiei COVID-19. Practic, prin implementarea proiectului, se doreste cresterea capacitatii UAIC de a gestiona eficient…

- Unul dintre cei mai cunoscuți istorici ieșeni, Sorin Iftimi, a murit la doar 56 de ani. Muzeograf in cadrul Complexului Muzeal National „Moldova”, era internat de cateva zile in spital, cu Covid 19. Absolvent al Facultatii de Istorie a Universitatii „Alexandru loan Cuza” lasi in 1993, Iftimi a fost…

- La Beijing, Partidul Comunist intentioneaza sa deschida calea pentru un al treilea mandat pentru presedintele Xi Jinping, dupa cum noteaza La Libre Belgique. Obiectivul ar fi acela de a intari pozitia de putere a lui Xi in vederea congresului partidului din 2022, in asa fel incat un al treilea mandat…