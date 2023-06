Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii redacției Playtech Știri au aflat, in exclusivitate, ce substanțe interzise ar fi consumat Xonia. Cantareața poate avea mari probleme, dupa ce a fost prinsa de polițiști bauta și drogata la volan. Risca o condamnare de pana la trei ani de inchisoare. Ce substanțe interzise ar fi consumat…

- Șoc in lumea artistica din Romania! S-a aflat ca o cunoscuta cantareața a fost prinsa pe picior greșit, in cursul nopții de joi spre vineri, in Capitala. Totul, dupa ce a fost oprita de poliție, in trafic. Cantareața Xonia ar fi fost prinsa de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei bauta și drogata…

- Dupa celebrul episod al „contesei digitale" prinsa beata si drogata la volan, acum o noua vedeta a calcat stramb. Este vorba despre Xonia, care a fost trasa de dreapta de un echipaj de politie pe o strada din Sectorul 2. Oamenii legii au constatat ca interpreta consumase alcool, dar si substante interzise. …

- In urma cu doar cateva minute, oamenii legii au emis un comunicat oficial, dupa ce Xonia a fost prinsa beata și drogata la volan. Pe langa faptul ca s-a stabilit ca avea o concentrație de 0,30 g/l alcool pur in aerul expirat și consumare substanțe interzise, artista nu avea nici drept de conducere pe…

- Xonia a fost prinsa beata și drogata la volan, de oamenii legii! Totul s-a intamplat in urma cu doar cateva ore, mai exact, in aceasta dimineața, in jur de ora 4:30 am. In urma verificarilor s-a constatat ca artista avea o concentrație de 0,03 g/l alcool pur in aerul expirat și asta nu e tot. Autoritațile…

- Avem prima reacție a Xoniei, dupa ce in aceasta dimineața artista a fost oprita de oamenii legi pe strazile Capitalei! In urma verificarilor s-a constantat ca interpreta avea o concentrație de 0,03 g/l alcool pur in sange, dar consumase și substanțe interzise. Ce a transmis cantareața, in exclusivitate…

- Cazul in care este implicata Ana Morodan starnește tot mai multe reacții printre persoanele publice, iar parerile sunt imparțite. Zanni, cunoscutul concurent de la Survivor Romania care a și caștigat concursul in 2021 i-a adresat cuvinte grele Anei Morodan și nu numai. Zanni reacție dura fața de Ana…

- Clipe de coșmar pentru influencerița Ana Morodan, cunoscuta ca și Contesa digitala. Conform unor informații pe surse citate de Realitatea TV, Ana Morodan ar fi fost prinsa de poliție conducand drogata și fara permis. Brigada Rutiera a tras-o pe dreapta pe vedeta și la testarea cu aparatele speciale…