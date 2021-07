Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut un apel la șoferi sa circule cu prudența, in condițiile in care 24 de prsoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ultimele zile. El a amintit ca Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce privește numarul de decese in urma tragediilor de…

- Bilanț negru pe șoselele din Romania in weekend, in urma unui val de accidente soldate cu zeci de morți și raniți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in ultimele zile s-au inregistrat 17 accidente rutiere grave, in urma carora 24 de persoane și-au pierdut viața. Romania este…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- IGSU transmite ca in week-end-ul care tocmai a trecut 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere. Conform datelor IGSU, peste 3.500 de persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD Echipajele IGSU au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru…

- In 2019, numarul total al persoanelor din Uniunea Europeana care au murit in accidente rutiere s-a situat la 22.756, din care 44% erau ocupantii vehiculelor, 20% pietoni, 16% motociclisti, 9% biciclisti si 11% alte categorii (inclusiv vehicule utilitare si vehicule grele de marfa, autobuze si autocare,…

- OMS vrea sa impuna în orașele din România o limita de viteza de 30 km/ora, din cauza numarului mare de accidente produse în țara noastra. Titi Aur, fost pilot de raliuri și expert în siguranța rutiera, nu este de acord cu propunerea și cred…

- OMS recomanda ca viteza de circulație in orașe sa fie redusa. Limitarea ar putea fi la 30 km/h. Viteza de circulatie in orase ar putea fi redusa fata de limitele legale aflate acum in vigoare. E propunerea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care sugereaza ca viteza de circulație in interiorul orașelor…

- Desi evolutia fara precedent constatata in 2020 a determinat anumite schimbari in clasamentul ratelor mortalitatii pe tari, cele mai sigure drumuri raman in Suedia (18/1 milion), in timp ce Romania (85/1 milion) a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitatii in 2020. Media UE a fost de 42 de decese…