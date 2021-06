Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Teatru Liviu Rebreanu si Compania 'Liviu Rebreanu' a Teatrului National Targu Mures au anuntat, luni, premiera evenimentului 'Trei Titanici mici', care include trei spectacolele de teatru popular, adaptate dupa povestirea 'Titanicul' din colectia 'Lampa cu…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava anunța intrarea in producție a unui nou spectacol, ”Titanicul”. Pornind de la textul scriitorului roman Florin Lazarescu, spectacolul „TITANICUL este realizat de Cosmin Panaite și va avea premiera in data de 12 iunie, la ora 19:00, in curtea interioara a Hanului…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava se pregatește de premiera. Aceasta va avea loc sambata, 15 mai, de la ora 19.00 cu spectacolul PiSiCi 2 un spectacol concert pus in scena de trupa Fara Zahar. Acum vor evolua șase personaje celor cinci ”pisici” din spectacolul anterior PiSiCi 1 alaturindu-li-se…

- Teatrul National Timisoara va fi redeschis publicului dupa mai mult de jumatate de an in care, in contextul epidemiologic, intalnirea cu spectatorii a avut loc exclusiv in spatiul virtual, prin transmisiuni in direct ale spectacolelor din repertoriul sau. „M-am hotarat sa devin prost”, dupa…

- Vineri, 16 aprilie de la ora 19 pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc premiera spectacolului ”Cantareața Cheala”, de Eugene Ionesco, urmand ca sambata și duminica sa aiba loc alte doua premiere. ”Celebra Cantareața Cheala a lui Eugene Ionesco, text ce marcheaza debutul marelui…

- Ultima zi a lunii martie aduce o premiera pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava - "Autoportret", inspirat de Rose Auslander, in regia lui Cosmin Panaite.Distribuția spectacolului: Luminita Andruh, Polya Zubati, Elian Agache, Costin Bucataru, Radu ...