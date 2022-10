Titanicul devine accesibil: a fost dezvoltat un submersibil

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de vizita in spitale trebuie sa fie accesibil, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta a punctat ca sunt unele unitați medicale care probabil aplica ordonanțele militare emise in timpul pandemiei de COVID-19, transmite Rador. „Comunicarea cu pacientul in interiorul spitalului…

- Compania de distributie a gazelor naturale si a electricitatii, Delgaz Grid, a implementat o noua solutie de digitalizare. Aceasta usureaza procesul de racordare la reteaua de gaze naturale a clientilor, care pot depune cereri de racordare online, precum si direct, la Centrele de Relatii cu Publicul.…

- Intr-o noua filmare, epava navei RMS Titanic poate fi vazuta, pentru prima oara, la calitate 8K , cu o cantitate nemaiintalnita pana acum de detalii și culori. Filmarile au fost realizate in ceea ce a reprezentat cea mai noua explorare a epavei de 110 ani, de catre OceanGate Expeditions. Titanicul se…

- Fortele Navale Romane au trimis, joi, vasul dragor maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” pentru a neutraliza o mina de razboi care plutea in deriva in apele teritoriale ale Marii Negre, mecanismul exploziv fiind depistat in jurul pranzului, la circa 40 de kilometri distanța de portul Constanța. In…

- Imaginile amuzante, parca desprinse din celebrul film de animatie "Cartea Junglei", fiind surprinse de o camera de monitorizare a faunei timp de mai multe zile. "Cei doi ursi verifica, pe rand, arborele si isi marcheaza fiecare teritoriul prin frecarea de scoarta, atat de des incat arborele a ramas…

- Cargoul Razoni, prima nava care a plecat din Ucraina incarcata cu cereale dupa ce Rusia și Ucraina au ajuns la un acord in luna iulie, cu participarea Turciei și a ONU, cauta acum un alt port unde sa poata descarca produsele agricole dupa ce cumparatorul inițial din Liban a refuzat marfa pe motiv ca…

- CFR Cluj are parte de un adversar accesibil in Conference League, iar victoria campioanei Romaniei are cea mai mare cota din lume sunt la Mozzart Bet! Șahtior Soligorsk – CFR Cluj (ora 20:00) cota 2.05 In drum spre grupele Conference League, CFR Cluj are parte de un adversar accesibil in turul 3 preliminar.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu te ajuta ori de cate ori ai nevoie, fie ca vorbim despre curațenia casei, rețete, beauty sau altele. Ei bine, astazi iți vom prezenta ce se intampla daca adaugi bicarbonat de sodiu și oțet in vasul de toaleta. Este un truc util, ușor,…