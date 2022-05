Stiri pe aceeasi tema

- Monitorul de Cluj anunța inca de saptamana trecuta ca parcul industrial Tetarom IV nu se mai face in Feleacu, iar confirmarea a venit astazi și de la Alin Tișe. Acesta spune ca exista investitori pentru halele din Feleacu. Mai mult, Tișe da asigurari ca Parcul industrial Tetarom V de la Luna va continua.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa mobilizeze investitii de pana la 300 de miliarde de euro pana in 2030, pentru stoparea dependentei de petrolul si gazul rusesc, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

- Intr-un mesaj public de felicitare a echipei CFR Cluj, care a caștigat duminica seara titlul de campioana, președintele Consiliului Județean lanseaza o dezbatere care va starni, cu siguranța, multe pasiuni: Cine merita sa fie susținuta de "comunitatea clujeana", FC Universitatea Cluj sau CFR?

- Instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu vrea sa introduca pana la sfarșitul anului o testare-pilot la limba romana și matematica pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele a VIII-a și a XII-a, dupa ce, potrivit unui raport, s-a aratat ca 42 la suta dintre elevii romani sunt analfabeți funcțional.Un…

- In ediția de saptamana trecuta, Laurette a participat la „Imperiul Leilor”, unde a vrut sa obțina din partea juraților, finanțarea pentru afacerea ei, pusa pe picioare in urma cu aproape trei luni. Mulatra nu a prezentat incredere, așa ca niciun jurat nu a investit in proiectul ei. „Eu nu am mers la…

- Viitorul an școlar ar putea avea o structura complet noua, care nu a mai fost niciodata folosita in sistemul de educație din Romania. In loc de organizarea pe semestre și trimestre, ar urma sa fie adoptat un an școlar cu 5 module de invațare, insa nu exista inca o soluție concreta privind modalitatea…

- O parte din Palatul Banffy, așa cum este denumita cladirea unde isi are Sediul Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, va fi retrocedat mostenitorilor lui Nicolae Roșca, un fost negustor din Saliste.