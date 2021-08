Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Dan Vilceanu a depus juramantul de investitura in funcția de ministru de Finanțe. Ceremonia a fost una extrem de scurta, in timpul careia președintele Klaus Iohannis nu a dat mana cu Vilceanu in momentul in care a preluat documentul semnat. „Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor, anunța Administrația Preidențiala. Președinția precizeaza ca la data publicarii decretului in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza…

- Mioara Costin a demisionat din functia de consilier al premierului Floriun Citu. Numele Mioarei Costin este cel care apare pe documentul trimis de la Guvern pentru campania interna din PNL. Decizia a fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial si precizeaza ca este vorba de eliberarea din funcție…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu susține ca procurorii ar trebui sa cerceteze abuzul in serviciu de la Palatul Victoria. El susține ca dupa dezvaluirile presei cu privire la documentul de partid emis de Secretariatul general al Guvernului cu antetul și insemnele guvernamentale ar trebui sa duca la…

- Cunoscuți pentru non-conformismul și umorul postarilor de pe contul de Facebook, cei care se ocupa de comunicare la Ambasada Suediei in au avut o replica amuzanta la scandalul documentului cu antetul guvernului prin care era stabilita strategia de comunicare a echipei lui Florin Cițu in “lupta” cu echipa…

- Emil Boc a comentat într-o intervenție la Digi24 scandalul aprins din PNL, din timpul alegerilor interne. În mai multe orașe din țara membrii PNL au aruncat cu noroi între ei și au încercat sa-și puna reciproc piedici. …

- Monica Anisie a castigat un nou mandat la conducerea Organizatiei PNL Sector 2. In conferinta de alegeri desfasurata luni seara, Monica Anisie a obtinut 248 de voturi, iar contracandidata sa Oana Nicolescu - 173 de voturi. La conferinta de alegeri, desfasurata la Palatul Parlamentului, au fost prezenti…