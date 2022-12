Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa duminica si alte cinci ranite in tiruri ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod, frontaliera cu Ucraina, a anuntat pe Telegram guvernatorul regiunii, Viceslav Gladkov, relateaza AFP. Potrivit lui, tirurile au vizat Belgorod, capitala regionala, provocand patru raniti, precum…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata in Belgorod, un oraș aflat la aproximativ 40 de km de granița cu Ucraina, din care se aprovizionau unitațile ruse de lupta. Guvernatorul regiunii Belgorod a Federației Ruse, Viaceslav Gladkov, susține ca un proiectil ar fi lovit depozit de combustibil. „Avem din…

- Mai multe rachete rusești au fost filmate survoland regiunea Cernauți din Ucraina, locuita de numeroși etnici romani. Sistemul de aparare antiaeriana ucrainean s-a declanșat, in zona fiind auzite mai multe explozii. Pana in acest moment, nu exista nicio confirmare oficiala legata de eventuala doborare…

- O femeie a fost ucisa, luni, in urma bombardamentelor efectuate de armata ucraineana asupra unei localitati situate pe teritoriul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, afirma guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Vieceskav Gladkov, citat de cotidianul Le Monde și Mediafax. Fii la curent…

- Expertii ucraineni in medicina legala au exhumat pana acum 146 de cadavre, majoritatea ale unor civili, din groapa comuna descoperita in apropiere de orasul Izium, in estul Ucrainei, iar unele dintre ele poarta semnele unei morti violente, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. Presedintele…