- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a criticat dur sambata o grupare pro-iraniana care a indemnat fortele de securitate irakiene sa inceteze sa mai apere bazele americane din Irak, noteaza AFP. Mike Pompeo i-a calificat pe Twitter drept "criminali" pe membrii acestei grupari, Kataib…

- Canada i-a indemnat sambata pe cetatenii sai sa evite orice calatorie sau sa dea dovada de prudenta in mai multe tari din Orientul Mijlociu "din cauza riscului crescut de atacuri", dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american cu drona, la Bagdad, relateaza AFP. …

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.Elvetia, care reprezinta interesele…

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la…

- S​tatele Unite au comis un "act de razboi" împotriva Iranului, care a facut apel la represalii, prin uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, a afirmat ambasadorul Teheranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, relateaza AFP, citat de Agerpres. Atacul împotriva…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…

- In cadrul unor eforturi in vederea favorizarii dialogului cu Statele Unite, care s-au tradus in trei intalniri intre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, Coreea de Nord a incetat sa mai testeze armament nuclear si rachete balistice intercontinentale.Ministerul…