- UPDATE, ora 10:00 – Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, miercuri dimineata, ca pe doua drumuri nationale din judetele Buzau si Vrancea circulatia este inchisa din cauza vremii nefavorabile, iar in trei porturi au fost suspendate manevrele din cauza vantului puternic.…

- Restricții de circulație sunt impuse sambata pe mai multe drumuri din țara din cauza zapezii și a unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, sambata dimineața, pe drumurile nationale și pe autostrazi nu sunt probleme majore privind circulația mașinilor,…

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…

- Zece drumuri nationale si 37 judetene sunt blocate din cauza zapezii, a informat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat al IGSU transmis AGERPRES, sambata, in intervalul orar 07,00-16,30, s-au inregistrat efecte in 60 localitati din 16 judete (AG, BC, BR,…

- Centrul Infotrafic anunta ca, sambata dimineata, traficul este inchis pe mai multe drumuri si au fost impuse restrictii de tonaj din cauza zapezii viscolite. Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. Potrivit…

- A fost suspendata circulația pe Valea Oltului din cauza acumularilro de apa pe șosea in urma ploilor din ultima perioada.Circulatia rutiera este blocata pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in localitatea Calimanești.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul…

- Șoferii sunt informați, in dimineața zilei de luni, 9 ianuarie, asupra faptului ca pe drumuri din mai multe zone din țara se semnaleaza ceața, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți dimineața sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din țara.