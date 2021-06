Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul care il transporta pe președintele Columbiei, Ivan Duque, a fost lovit de mai multe gloante intr-un atac comis vineri. Anunțul a fost facut chiar de șeful statului. Incidentul s-a petrecut in regiunea Catatumbo, situata la granita cu Venezuela. Președintele columbian se indrepta spre orasul…

- Un atentat cu masina-capcana s-a soldat marti cu 36 de raniti la o baza militara din orasul columbian Cucuta, in nord-estul tarii, la frontiera cu Venezuela, a anuntat guvernul de la Bogota, atribuind acest atac gherilei ELN (Armata de Eliberare Nationala), transmite AFP, potrivit Agerpres. Ministrul…

- Explozia unei mașini-capcana a vizat, marți, soldați dintr-o baza columbiana, ranid cel puțin 36 de persoane. Ministrul Apararii, Diego Molano, a descrie explozia ca fiind "un atac ticalos".Potrivit acestuia, atacul ar fi fost comis de Armata de Eliberare Naționala, cel mai mare grup rebel din Columbia.Explozia…

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Peste 19 protestari au decedat si alte cateva sute au fost grav ranite, in urma protestelor ce au avut loc in ultimele zile in Columbia.De partea cealalta, cel putin 330 de politisti au fost raniti in violente, a afirmat ministrul columbian de interne Daniel Palacios.

- Guvernul din Venezuela a acuzat, duminica, Facebook de ”totalitarism digital”, in urma blocarii paginii presedintelui Nicolas Maduro timp de 30 de zile, pentru incalcarea politicilor privind raspandirea de dezinformari legate de Covid-19, transmite Reuters. Facebook a explicat in weekend ca…

- Guvernul venezuelean a acuzat duminica Facebook de "totalitarism digital", denuntand blocarea timp de 30 de zile a paginii presedintelui socialist Nicolas Maduro pentru "incalcari repetate" ale politicii companiei americane privind dezinformarea legata de COVID-19, informeaza AFP. "Asistam la un totalitarism…