Țiriac, tort surpriză pentru Simona Halep! Cum au sărbătorit cei doi aniversarea campioanei Simona Halep a implinit ieri 30 de ani. Ion Țiriac a fost alaturi de sportiva pe care o indruma de ani de zile. Deși nu a fost prezent la cununia civila a Simonei Halep cu Toni Iuruc, omul de afaceri a vizitat-o pe aceasta de ziua ei. I-a adus și un tort pe care scria „Halep forever”. Cei doi au savurat și un pahar de șampanie, iar sportiva a postat imaginile pe contul sau de Instagram. Sursa: Simona Halep Instagram Pe 15 septembrie, sportiva s-a cununat civil. Ion Țiriac a lipsit de la marele eveniment. Plecat la vanatoare in acea perioada, omul de afaceri de 82 de ani s-a revanșat de ziua Simonei. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sculptorul Luigi Varga a murit in dimineata zilei de 14 septembrie.Artistul s-a nascut pe 8 octombrie 1951, la Vinga și a fost absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj-Napoca.A fost membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania si membru al Uniunii Artistilor Plastici din Ungaria. A debutat…

- Peste fix o luna de zile, va debuta cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (FITPTI), o impresionanta desfașurare de forțe artistice live și online. Focusul ediției este „arta și tehnologie”, generic sub care, pe scenele Teatrului Luceafarul (organizatorul…

- Meciurile disputate cu portile inchise in cele cinci mari campionate europene de fotbal in ultimele doua sezoane, din cauza pandemiei de Covid-19, au privat cluburile de incasari de 2,5 miliarde euro in "ziua de meci", a anuntat, marti, cabinetul international de consultanta si audit KPMG, citat…

- Meciurile disputate cu portile inchise in cele cinci mari campionate europene de fotbal in ultimele doua sezoane, din cauza pandemiei de Covid-19, au privat cluburile de incasari de 2,5 miliarde euro in "ziua de meci", a anuntat, marti, cabinetul international de consultanta si audit KPMG, citat de…

- Adevarata masura a puterii de cumparare a europenilor se observa analizand salariul mediu net pe fiecare țara in parte, din spațiul comunitar. Practic, salariul mediu net din fiecare țara membra UE arata cu ce salarii traiesc europenii.Datele statistice europene arata ca, cel mai mare salariu mediu…

- Cetațenii britanici care s-au vaccinat anti-coronavirus nu vor mai fi obligați sa stea in carantina la revenirea in Regatul Unit. Pana acum cetațenii britanici erau nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara daca calatoreau in strainatate. Din data de 19 iunie, britanicii care calatoresc in țari…

- In perioada 5-17 iulie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, online, cea de-a 49-a ediție a Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, la care vor participa 14 studenți din 11 țari (Camerun China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia,…

- Autoritațile columbiene l-au reținut pe romanul Mihai Ionuț Paunescu in aeroportul din Bogota, un hacker internațional cautat de ani de zile de catre anchetatorii federali din SUA. Paunescu ar fi unul dintre creatorii și principalul distribuitor al „Gozi”, un virus informatic care ar fi furat informații…