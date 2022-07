Autoturism in flacari langa cimitir in Cobadin

Masina in flacari in Cobadin, judetul Constanta Pompierii ISU Dobrogea intervin miercuri seara in judetul Constanta.Un incendiu are loc langa cimitirul din localitatea Cobadin. Un autoturism a fost cuprins de flacari.Salvatorii din cadrul ISU intervin. ... [citeste mai departe]