Țiriac ratează ediția din acest an a Vânătorii internaționale de la Balc Din cauza pestei porcine Autoritatea sanitar veterinara i-a interzis, in acest an, lui Ion Țiriac, sa mai organizeze celebra partida de vanatoare de pe domeniul de la Balc. Motivul invocat de autoritați este generat de faptul ca in județul Bihor exista deja șase focare de pesta porcina africana prezenta la porci domestici și zece focare la porcii mistreți. Celebra partida organizata de omul de afaceri este considerata o traditie veche de 15 ani iar aceasta a reunit de fiecare data figuri de prim rang ale afacerilor și politicii europene și mondiale Tag-uri Nume: Ion Tiriac Tag-uri Institutii: … Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

