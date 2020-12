Tiriac Auto vinde masini Ford second hand cu 4000 euro mai scumpe decat dealerii in Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut primul meci de la Euro 2020. Vedeta echipei, Cristina Neagu, a prins o seara de coșmar, cu 4 goluri din 14 aruncari. Dumanska a fost MVP-ul ”tricolorelor” Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in tara noastra in luna noiembrie cu 1,24% comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 13.253 unitati, conform ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).

- In primele 11 luni ale anului 2020 au fost vandute in Romania 110.337 de autoturisme noi și 347.321 de autoturisme rulate, arata statisticile Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

- In luna octombrie au fost inmatriculate aproape 50.000 de autovehicule noi și second hand in Romania, informeaza Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), citand datele oferite de DRPCIV. In primele 10 luni ale anului, au fost inmatriculate peste 410.000 de autovehicule.

- Acum vedem cum marca italiana Pirelli care fabrica aceste anvelope in Romania insa care sunt vandute aici mult mai scump decat pe piata din Germania. Pentru a intelege acest lucru am luat in calcul o anvelopa Pirelli Winter Sottozero 3 RF (*) 3PMSF M + S Runflat 205/55…

- Piața automobilistica din Romania este una permisiva și prin urmare, foarte diversa. Posibilitatea de a aduce o mașina din strainatate in țara noastra a adus oportunitatea deschiderii multor afaceri cu autovehicule. Germania, spre exemplu, este una...

- Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1, a avut o viața plina de incercari. Armand a nascut de nu mai puțin de șase ori, de fiecare data natural. Aceasta și soțul ei au pierdut insa doi copii, in tinerețe.Clotilde Armand este om politic, manager, activist civic, dar, inainte de toate…