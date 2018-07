Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac a anuntat ca a deschis un proces impotriva WTA, cu care se afla in conflict de mai bine de un an, de cand l-a invitat pe Ilie Nastase la ceremonia de premiere a turneului de la Madrid, informeaza Romania Tv.Ion Tiriac a declarat ca a dat in judecata WTA deranjat de faptul ca trebuie…

- Petra Kvitova nu s-a putut bucura de obisnuitul trofeu acordat la Madrid pentru invingatoare, oferit de Ion Tiriac. Omul de afaceri roman a promis anul trecut ca va retrage mult ravnita Cupa, in semn de solidaritate cu Ilie Nastase. Si s-a tinut de cuvant, informeaza Digi Sport.Cehoaica a…

- Simona Halep a fost eliminata, joi, de la turneul de tenis de la Madrid, patronat de Ion Țiriac, care a fost învinsa de Karolina Pliskova.Numarul 1 mondial a pierdut în fața adversarei sale în doua seturi, cu scorul 6-4, 6-3, într-o partida care a dura o ora…

- Actuala intelegere dintre Tiriac si Primaria din Madrid ii asigura romanului zece milioane de euro pe an, insa a fost contestata de consilierii locali, astfel ca discutiile privind prelungirea contractului, scadent in 2021, au intrat in impas."Pentru mine, ideal ar fi ca turneul sa ramana…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…

- Turneul de la Madrid aduce la start patru jucatoare din Romania. Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu vor evolua pe tabloul principal al competitiei patronate de Ion Tiriac, scrie digisport.ro.

- Turneul WTA de la Madrid. Ana Bogdan – Miyu Kato (azi, ora 13.00), in calificari. Și Irina Bara joaca in Spania. Sportiva din Sinana, 25 ani, 67 WTA, joaca azi, pe terenul 7, in tentativa de a patrunde pe tabloul principal la turneul lui Ion Țiriac. Rivala japoneza are 23 ani ș ieste calsata pe locul…

- Simona Halep se afla deja la Madrid, turneu pe care Serena Williams a decis sa-l boicoteze, dupa ce Ion Tiriac a spus ca "tenisul are nevoie de altceva decat de o jucatoare de 36 de ani si 90 de kilograme".